Hydrolog o sytuacji we Wrocławiu. Niepokojące prognozy

- Jeśli chodzi o Wrocław, to nie mam dobrych prognoz. Na razie monitorujemy sytuację na sąsiedniej stacji, czyli Oławie. Tam dzisiaj w nocy prognozowana jest kulminacja fali wezbraniowej. To będzie 743-770 cm i to tam, na tej stacji, woda obecnie przybiera najszybciej - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz.