Huragan sparaliżował Florydę. Potężne ulewy i tornada niszczyły wszystko

Huragan Milton sparaliżował zachodnie wybrzeże na Florydzie w USA. Agencja AP udostępniła nagrania mieszkańców z momentu uderzenia żywiołu. Widać na nich potężne tornada, które pojawiły się m.in. w miejscowościach Ochopee czy Loxahatchee. Część ludzi akurat uciekało ulicami Ochopee, gdy za ich plecami szalało silne tornado. Mrożące krew w żyłach obrazki z Florydy obiegły świat i ukazują siłę żywiołu, który uderzył w czwartek zachodnie wybrzeże na Florydzie. Kamera miejskiego monitoringu uwieczniła w Tampie, jak mocny wiał wiatr nocą w czwartek, co widać po sygnalizatorach świetlnych, które ledwo trzymały się w miejscu. Według AP, Milton najpierw uderzył w okolicach Siesta Key jako huragan kategorii 3, przynosząc wiatr o prędkości do 200 km/h. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi i zniszczeń wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. W pewnym momencie na nagraniu widać, jak zachowywał się Ocean Atlancki podczas przejścia huraganu. Regiony takie jak Tampa, Sarasota, St. Petersburg i Fort Myers już odczuwają skutki żywiołu. Chociaż Milton osłabł do kategorii 1 po wejściu na ląd, nadal niesie ze sobą silne wiatry, powodzie i zagrożenie tornadami w nadchodzących dniach. Urzędnicy wzywają mieszkańców do pozostania w domach, gdyż ratownicy będą mieli ograniczoną możliwość działania podczas najgorszej fazy burzy​.