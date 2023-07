Huragan odsłonił skarby. Niezwykłe odkrycie sprzed 12 tys. lat

Niesamowite znalezisko w USA. Od 2003 r. trwają poszukiwania artefaktów po starożytnych cywilizacjach na terenie lasu narodowego Kisatchie National Forest w Luizjanie. Na przełomie ostatnich tygodni zespół archeologów natknął się na dziesiątki tajemniczych przedmiotów. Wstępna analiza wykazała, że mogą one mieć nawet ponad 12 tys. lat. Co ciekawe, w ich odnalezieniu dużą zasługę miały huragany Laura i Delta, które w 2020 roku uderzyły w Luizjanę. Silny wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, a przy okazji odkrył w tym miejscu kawał wielkiej historii. Agencja AP wybrała się na miejsce wykopalisk z kamerą i udostępniła nagranie z tego wyjazdu. Na nagraniu widać, że badacze ostrożnie kopali ziemię na stanowisku archeologicznym "Vernon", co chwilę wyjmując z piasku starożytne artefakty. - Chcemy lepiej zrozumieć tę historię, jak ludzie żyli w czasach starożytnych i opowiedzieć ich historię najlepiej jak potrafimy, z niewielką ilością informacji, które nam tu pozostały - mówił archeolog Matt Helmer. Pozostałości po ludziach żyjących ponad 12 tys. lat temu trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom.