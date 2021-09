Huragan Ida wypunktował patodeweloperkę w Nowym Jorku. Skutki są tragiczne

CNN zwraca uwagę, że prezydent starał się przedstawić też argumenty uzasadniające jego propozycje legislacyjne odnoszące się do finansowania infrastruktury bardziej odpornej na zmiany klimatyczne. - Jeśli chodzi o środowisko sprawy zmieniły się tak drastycznie. Przekroczyliśmy już pewne progi. Nie możemy budować dróg, autostrad, mostów, niczego co, było dostosowane do dawnych warunków. Musimy budować to co jest potrzebne teraz - mówił Joe Biden.