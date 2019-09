Huragan Dorian wbrew prognozom nie uderzył we Florydę. Żywioł zmierza na północ, a zagrożone są trzy kolejne stany USA: Georgia, Karolina Południowa i Północna. Nakaz ewakuacji dostało ponad 2,2 mln Amerykanów.

Dorian w czwartek po południu polskiego czasu krążył około 80 km od Charleston w Karolinie Południowej. Wiatr w jego oku wieje z prędkością ok. 175 km/h, a sam huragan przemieszcza się z wolnym tempie wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Karolina Północna i Georgia to kolejne stany zagrożone kataklizmem. Niebezpiecznie będzie przede wszystkim na wybrzeżach - preludium huraganu będzie ulewny deszcz i kilkumetrowe fale, które będą narastać z każdą godziną. Według szacunków lokalnych władz bez prądu jest już ponad 200 tysięcy domów i przedsiębiorstw.

Huragan Dorian zmierza na północ. Trzy kolejne stany zagrożone

Dorian przyczynił się do śmierci co najmniej dwudziestu osób. Reuters donosi, że jedną osobę żywioł zabił w Portoryko, największe żniwo zebrał jednak na Bahamach. Straty są tam ogromne. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało aż 13 tys. domów. Do wielu miejsc i poszkodowanych wciąż nie ma dostępu.