Huragan “Dorian”. Trump za pomyłkę z Alabamą przepraszać nie zamierza

Nie każdy jest meteorologiem, wielu jednak próbuje. Udowodnił to ostatnio Donald Trump. Prezydent USA jest przekonany, że huragan “Dorian” uderzy w Alabamę. Mimo że potwierdzenia nie znajdzie na żadnej z map synoptycznych, nie jest to problem. Zawsze można przecież stworzyć własną.



- To jest oryginalna mapa i widzicie, że "Dorian" uderzy nie tylko we Florydę, ale także w Georgię. Skręca w prawo w stronę Zatoki Meksykańskiej. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli szczęście. To zależy od tego, co stanie się z Karoliną Południową i Północną - mówił do dziennikarzy Donald Trump.