Huczne imprezy w szkole Rydzyka. Prof. Simon nie był łagodny

Gościem programu Wirtualnej Polski "Newsroom" był profesor Krzysztof Simon z Rady Medycznej ds. COVID-19. Odniósł się do sytuacji opisanej w artykule na portalu o2.pl: "Łamanie obostrzeń na uczelni o. Rydzyka. Student wyjawił, co się dzieje w Toruniu". Stwierdził, że za taką zabawę będzie trzeba zapłacić. - Powinien tam być sanepid, powinien być proces karny wytyczony za takie rzeczy, zgodnie z zasadami wiedzy, sztuki i obowiązujących przepisów" - nie owijał w bawełnę profesor. Jak dodał, jeżeli opisane w artykule zdarzenia się potwierdzą, to jest to "skandal i samowola".

