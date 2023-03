"Hucpa". Minister o opozycji ws. Jana Pawła II

Prawo i Sprawiedliwość atakuje TVN za reportaż o Janie Pawle II. Czy w kampanii wyborczej PiS chce toczyć wojnę z mediami? - W warunkach demokracji, kiedy o władzy decyduje to, jak ludzie głosują, a to zależy od ich obrazu rzeczywistości, to media są pierwszą władzą, a nie czwartą. Media nie powinny kłamać ani atakować podstawowych rzeczy dla wspólnoty - komentował w programie "Tłit" wiceminister Marcin Horała. - Przykładem operacja "śluza" i atak na polskie granice. Myślę, że obydwie telewizje zasadniczo przekazują prawdę (TVP i TVN - red.), tylko to kwestia kontekstów. Niektórzy mówią, że chcemy zrobić z papieża robić partyjny totem. Jeżeli przez chwilę uznamy, że tutaj jest niecny plan PiS, to ten cały plan ległby w gruzach, gdyby PO poparła w Sejmie uchwałę upamiętniającą Jana Pawła II. Ich (PO - red.) zachowanie jest hucpą, bo chcą wysłać Agnieszkę Pomaską do Gdańska, do elektoratu LGBTQ, a posła Kazimierza Plocke, Kaszuba z Pucka, wysłać na Dzień Papieski. Wszyscy mogli jednoznacznie powiedzieć, że Jan Paweł II był ważną postacią w historii. Nie byłoby tematu partyjnego, tylko temat jednoczący Polaków - dodał.