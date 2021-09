Horror w ośrodku wychowawczym. Rząd odpowiada ustawą

Przemysław Kazimierski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich został zapytany o nową ustawę o resocjalizacji nieletnich. - Jeśliby ograniczyć analizę tej ustawy tylko do kwestii bezpieczeństwa, to widzimy pewnego rodzaju działania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, które polegają na stworzeniu nowego typu ośrodka wychowawczego. Będą to okręgowe ośrodki wychowawcze, które będą przeznaczone dla młodzieży wymagającej bardziej złożonych środków oddziaływań - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Kazimierski. - Ta nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, które wskazują na to, że ośrodki wychowawcze tracą swój walor wychowawczy. Jest przeniesienie środka ciężkości bardziej na stronę podejścia totalnego, bliższego zakładom poprawczym - wskazał gość WP. - Widać, że projektodawca dostrzega zagrożenia związane z bezpieczeństwem tych palcówek, ale wprowadza rozwiązania najprostsze, jednocześnie najbardziej dotkliwe dla przebywających w niej wychowanków - dodał rozmówca Mateusza Ratajczaka.