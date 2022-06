Horror u zakonnic. RPO o decyzjach po skandalu ujawnionym przez WP

- To niezwykle niepokojące, że w XXI wieku w państwie, które w centrum stawia ochronę godności człowieka, dzieją się takie rzeczy - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, komentując ustalenia dziennikarzy Wirtualnej Polski na temat horroru, jakie przeżywały dzieci w domu prowadzonym przez zakonnice w Jordanowie pod Krakowem. RPO podkreślił, że to, co jeszcze bardziej niepokoi, to fakt, że sprawa dotyczy osób wymagających szczególnej opieki ze strony państwa, czyli dzieci z niepełnosprawnościami. - Dramatyczne okoliczności należy bezwzględnie wyjaśnić - stwierdził Marcin Wiącek, zaznaczając, że konieczne są rozwiązania systemowe i zmiany prawne dotyczące działalności wszystkich Domów Pomocy Społecznej. - Tego typu instytucje powinny być regularnie kontrolowane i w tym kierunku powinny iść zmiany w prawie - mówił RPO. Wyjaśnił, że wystąpił już do wojewody małopolskiego z pilną prośbą o wyjaśnienia na temat kontroli z ostatnich lat w Jordanowie. Jego zdaniem dzieci z tego ośrodka powinny jak najszybciej znaleźć się pod właściwą opieką. Więcej w rozmowie dziennikarki WP Kingi Lewandowskiej.