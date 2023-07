Horror na popularnej plaży. Znaleziono zdekapitowane zwłoki dziecka

Jak zepsuta lalka

O makabrycznym odkryciu poinformował "The Sun". Mężczyzna z ekipy sprzątającej natychmiast powiadomił swoich przełożonych o rozkładających się zwłokach, ci z kolei zaalarmowali policję. Bardzo możliwe, że ciało dziecka leżało na plaży już dłuższy czas, jednak turyści mijali je, nie podejrzewając nawet, z jakim znaleziskiem mają do czynienia. Zwłoki przypominały zepsutą lalkę i to prawdopodobnie zmyliło ludzi. Ciało pozbawione było nie tylko głowy, ale też innych części ciała.