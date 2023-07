Influencerka sprzątała plażę na Bali, ale zostawiła worki ze śmieciami. Świat ją wyśmiał

Nagranie szybko rozpowszechniło się w mediach społecznościowych, a jego zbulwersowani obserwatorzy są zgodni co do tego, że zachowanie influencerki jest co najmniej fałszywe. Nie brakuje też komentarzy, w których obserwatorzy zastanawiają się, kim jest tajemnicza kobieta sprzątająca plażę i w którym dokładnie miejscu na Bali cała akcja miała miejsce.