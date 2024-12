Horror na angielskiej ulicy. Kamera nagrała moment porwania kobiety

W sobotę rano (28 grudnia) Policja z hrabstwa Wielki Manchester otrzymała zgłoszenie o kobiecie, która na skrzyżowaniu Rostherne Road i Garners Lane w Stockport usiłowała wysiąść z samochodu, ale została wciągnięta z powrotem do środka i uderzona .

"Jesteśmy niezwykle zaniepokojeni bezpieczeństwem kobiety" - podkreślają mundurowi, publikując zdjęcia z kamery monitoringu, na których widać miejsce zdarzenia i samochód sprawcy. "Rozumiemy, że nie są to obrazy najlepszej jakości, ponieważ pojazd poruszał się szybko" - wskazują, licząc, że mimo wszystko ktoś rozpozna auto porywacza.

Policjantka Natalie Jamieson poinformowała, że mundurowi chodzą od drzwi do drzwi, rozpytując mieszkańców, i zabezpieczają nagrania z monitoringu oraz kamer samochodowych, starając się ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia.

- Do tej pory nie udało się ustalić miejsca pobytu kobiety ani kierowcy. W centrum tego wszystkiego potencjalnie znajduje się kobieta, która pilnie potrzebuje ochrony lub opieki medycznej. Musimy ją zlokalizować tak szybko, jak to możliwe - zaznacza Jamieson, apelując do świadków o pilny kontakt z policją.