Horror dzieci w DPS w Jordanowie. Schetyna apeluje do rządzących

W Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem od lat trwa koszmar. Jak ustaliła Wirtualna Polska, prowadzące ośrodek siostry prezentki znęcają się nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Okrucieństwo potwierdzają nagrania i zdjęcia wykonane w ośrodku. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Grzegorza Schetynę. - Te bardzo poważne oskarżenia muszą zostać formalnie postawione i wyjaśnione. Chciałbym, żeby to był absolutny wyjątek, coś, co nie powtarza się w innych DPS-ach, ale tu wymagana jest kontrola całościowa - powiedział były szef MSWiA w programie "Tłit" WP. Polityk Platformy Obywatelskiej podkreślił, że "jest to nasza wspólna troska". - Nie powinno tu być podziału na opozycję, czy rządzących - przekonywał parlamentarzysta.

