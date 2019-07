Horoskop na lipiec 2019: zapoznaj się z wielkim horoskopem miesięcznym dla wszystkich znaków zodiaku i sprawdź, co wydarzy się na początku lata

Horoskop miesięczny na lipiec 2019. Zobacz, jaki los przewidziały dla ciebie gwiazdy na początku lata i sprawdź, czy w najbliższej przyszłości dopisze ci szczęście.

Horoskop na lipiec 2019: zapoznaj się z wielkim horoskopem miesięcznym dla wszystkich znaków zodiaku i sprawdź, co wydarzy się na początku lata (iStock.com)

Horoskop miesięczny na lipiec 2019 dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop miesięczny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)

Miłość: Nie doszukuj się głębszych uczuć tam, gdzie ich nie ma. Horoskop radzi wstrzymać się z przedwczesnym osądem i uzbroić w cierpliwość. Lipiec przyniesie wiele okazji do nawiązania nowych znajomości. Nie ulegaj presji czasu, pozwalając sytuacji rozwijać się swoim naturalnym rytmem. Wartościowa osoba, którą poznasz, nie jest kimś skłonnych do szybkich, ulotnych romansów. Uszanuj jej decyzję.

Praca: W lipcu warto skoncentrować się na pracy zespołowej. Najlepszymi kompanami dla wodników będą lwy i raki, z którymi wzajemnie będziecie uzupełniać wiedzę. Nie podejmuj kluczowych decyzji, bez konsultacji z innymi. Tym razem nie będziesz oceniany indywidualnie, ale jako element zespołu.

Rodzina: Słuchaj rad najbliższych, którzy będą odradzać ci ryzykowne działania. Rodzina dostrzega w tobie potencjał i będzie dużym wsparcie w twoim decyzjach, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. W trudniejszych chwilach możesz szukać w nich oparcia. Twoje problemy nie będą dla nich obojętne i zechcą szczerze pomóc.

Zdrowie: Najbardziej dokuczliwe będą dla ciebie skutki złej diety oraz niedostateczna ilość snu. Pamiętaj, że dobre samopoczucie jest często niezbędne do wykonywania trudnych zadań. Bagatelizując problemy, tylko gorszysz sprawę.

Horoskop miesięczny dla ryb

Ryby (19.02-20.03)

Miłość: W tym miesiącu gwiazdy nie przewidują większych rewolucji w sprawach sercowych. Nie decyduj się na relacje z osobami, których nie jesteś pewien, gdyż możesz kogoś zranić. Podświadomie, dobrze wiesz, czego chcesz. Poczekaj, koniec lipca zaskoczy cię wyjątkową szansą.

Praca: Potrzebujesz stabilizacji, dlatego skieruj swoje myśli wobec obecnego stanowiska. Niebawem będziesz miał okazję, aby się wykazać i zabłysnąć zyskaną dawniej wiedzą. To dobry moment, by powtórzyć zyskane niegdyś informacje. Będą na wagę złota.

Rodzina: Ktoś bliski boryka się z pewnym problemem, ale duma nie pozwala mu się do tego przyznać. Zwracaj uwagę na sygnały, które wysyła ci los i reaguj w razie konieczności. Masz wystarczającą wiedzę i umiejętności, by wesprzeć członka rodziny. Będzie niezmiernie wdzięczny za twoja pomoc.

Zdrowie: Na początku lipca ryby będą wyraźnie osłabione i podatne na przeziębienia. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać, niże leczyć oraz reaguj, gdy poczujesz się źle. Energia wróci ci pod koniec miesiąca, a czynności, które sprawiały ci problem, będziesz wykonywać z zaskakującą łatwością.

Horoskop miesięczny dla barana

Baran (21.03-19.04)

Miłość: Adorator pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Będzie to osoba żywiołowa i aktywna, która na początku przytłoczy cię swoim temperamentem. Miej jednak na uwadze, że przeciwieństwa się przyciągają, a najmniej zrozumiane motywy działań, bywają najbardziej intrygujące.

Praca: Nie wzbraniaj się przed nauką nowych rzeczy. Chociaż dawne metody rozwiązywania problemów dotychczas się sprawdzały, w tym miesiącu będziesz zmuszony do nagłej zmiany strategii. Im szybciej opanujesz innowacyjne techniki, tym będzie ci wyjść przed szereg.

Rodzina: Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, z którą zazwyczaj dobrze się dogadywałeś, wpadnie w nowe towarzystwo. Nagła zmiana poglądu na sprawy, które dotąd były wam bliskie doprowadzi do niesnasek. Kluczem do rozwiązania sytuacji będzie długa, szczera rozmowa. Dopóki nie wyjaśnicie sobie pewnych spraw, nie dojdziecie do porozumienia.

Zdrowie: Chociaż uznałeś, że uporałeś się już z pewnym problemem, wkrótce podobnie da o sobie znać. Niezwłocznie reaguj i nie spychaj myślenia o zdrowiu na boczny tor. Niektóre dolegliwości nie wyleczą się same.

Horoskop miesięczny dla byka

Byk (20.04-22.05)

Miłość: Przypadkowa sytuacja sprawi, że spojrzysz zupełnie inaczej na osobę, do której wcześniej nie pałałeś sympatią. Ludzie się zmieniają i nie miej do siebie żalu za zmienne podejście. W lipcu poczujesz silniejszą więź z kimś, na kogo wcześniej nie zwracałeś uwagi.

Praca: Horoskop przestrzega przed plotkarzami, którzy mogą doprowadzić do prawdziwego zamieszania w twoim życiu zawodowym. W pobliżu jest ktoś, kto dąży po trupach do celu. Nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz zaufania. Ściany mają uszy.

Rodzina: Odnosisz wrażenie, że do życia bliskich wdziera się uciążliwa rutyna, przez co zaczynają nieustannie narzekać. Nie ignoruj takiego stanu rzeczy, ale pozwól im wykonać dobry krok w stronę zmian. Choć na początku nie będą przekonani do twoich propozycji, finalnie im się spodobają.

Zdrowie: W lipcu byki nie muszą obawiać się o swoje zdrowie. Dobre samopoczucie będzie ci towarzyszyć niemalże przez cały miesiąc. Odkryjesz też w sobie duże podkłady energii, którą najlepiej spożytkować w sporcie. Zadbaj o duszę i ciało, a poczujesz się jeszcze lepiej.

Horoskop miesięczny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06)

Miłość: Lipiec przyniesie wiele niespodzianek. W twoim otoczeniu pojawi się więcej niż jeden adorator. Co ciekawe, będą to osoby o zupełnie innych zainteresowaniach i podejściu do życia. Nie spiesz się z wyborem i dokładnie czekaj na rozwój relacji.

Praca: W najbliższym czasie powinieneś wreszcie odważyć się, by zawalczyć o swoje. Twoje ostatnie wyniki mówią same za siebie, a jednak nikt nie nagradza takich wysiłków. Jeżeli uważasz, że jesteś niedoceniony, porozmawiaj o tym przełożonym. W lipcu nadarzy się ku temu doskonała okazja.

Rodzina: Twoje kontakty z rodziną ulegną polepszeniu. Chociaż ostatnio nie dogadywaliście się najlepiej, będziecie musieli zjednoczyć się w szukaniu wyjścia z pewnej trudnej sytuacji. Horoskop przeczuwa, że szybko uporacie się z problemem, a współpraca korzystnie wpłynie na wasze wzajemne stosunki.

Zdrowie: Horoskop zapewnia, że twój upór się opłaci i w końcu uporasz się z problemem zdrowotnym, który dokuczał ci już od dłuższego czasu. Wyciągnij jednak wnioski z zaistniałej sytuacji na przyszłość, dokładniej monitoruj swoje zdrowie.

Horoskop miesięczny dla raka

Rak (22.06-22.07)

Miłość: Pewna nieoczekiwana sytuacja sprawi, że odżyją w tobie dawne uczucia. Nie miej do siebie żalu. Raki są sentymentalne, a początek wakacji przywoła pewne wspomnienia. Jeżeli czujesz, że pewne uczucie jeszcze się nie wypaliło, warto pomyśleć o odnowieniu konkretnej znajomości.

Praca: Wakacyjne klimaty będą skutecznie odwodzić raki od spraw zawodowych. Chociaż twoje życie towarzyskie niewątpliwie nabierze tempa, kariera gwałtownie zwolni. Mimo natłoku innych zajęć postaraj się jednak, by nie zaniedbywać spraw zawodowych. Wpływowe osoby patrzą ci na ręce.

Rodzina: Horoskop radzi, żebyś zapomniał o dawnych urazach. Bliska osoba bardzo cię zraniła, ale szczerze żałuje swojego postępowania. Nie odtrącaj jej, gdy jako pierwsza poda rękę na zgodę.

Zdrowie: W lipcu gwiazdy obdarują skorpiony dużą energią i chęcią do działania. Będziesz prawdziwym okazem zdrowia, a wyjątkowa odporność na przeziębienia sprawi, że nie będziesz musiał obawiać się o swoje samopoczucie.

Horoskop miesięczny dla lwa

Lew (23.07-23.08)

Miłość: Ostatnio lwy są tak zajęte pracą, że nie mają zbyt wiele czasu na sprawy sercowe. Jeżeli czujesz, że to nie twój moment, nie ulegaj presji otoczenia. Horoskop ułożył dla ciebie konkretny plan. Wszystko nastąpi w swoim czasie.

Praca: Nadarzy się okazja, byś wreszcie zakopał wojenny topór i doszedł w pracy do porozumienia ze swoim największym rywalem. Macie podobny cel. Jeżeli połączycie siły, zdecydowanie szybciej uda wam się go osiągnąć.

Rodzina: Lipiec sprzyja wszelkim rodzinnym wyjazdom. Urlop w gronie najbliższych okaże się strzałem w dziesiątkę i wreszcie nadrobicie stracony czas, który dotąd wypełniała wam praca i codzienne obowiązki. To właśnie w obecności rodziny najskuteczniej odpoczniesz, szybko nabierając chęci do dalszego działania.

Zdrowie: Horoskop sugeruje, byś dokładniej przyjrzał się swojej diecie. Ostatnio czujesz się osłabiony i ociężały, czego powodem może być brak witamin oraz innych, istotnych składników odżywczych. Wprowadź do swojej diety więcej mniej przetworzonych produktów i zrezygnuj z późnych kolacji, a wkrótce poczujesz się lepiej.

Horoskop miesięczny dla panny

Panna (24.08-22.09)

Miłość: Horoskop radzi zachować ostrożność i zwracać uwagę na sygnały, które daje ci los. Pewna osoba ma wokół ciebie nieuczciwe zamiary. Nie bądź uprzedzony do ludzi, ale nie otwieraj się zbyt szybko przed kimś, kto raptownie cię zauroczy.

Praca: Będziesz otoczony wieloma osobami, którym zabraknie zapału do wykonywania obowiązków służbowych. Pamiętaj jednak, żeby pod żadnych pozorem nie wykonywać zadań za innych. Leniwe jednostki będą próbowały skorzystać z twoich dobrych intencji, ale wolny czas powinieneś spożytkować w inny sposób.

Rodzina: Pewna bliska osoba boryka się z pewnym problemem, jednak jest bardzo dumna i nie chce mówić o tym na głos. Nie ignoruj zaistniałej sytuacji. Niebawem pojawi się okazja do spotkania w większym, rodzinnym gronie. Poświęć jej więcej czasu i zaproponuj poważną rozmowę w cztery oczy. Nawet jeżeli nie wierzy się od razu, zapamięta, że może na tobie polegać.

Zdrowie: Wolniejszy okres warto poświęcić na zrobienie profilaktycznych badań. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a od dłuższego czasu panny raczej stronią od wizyt w gabinecie lekarskim. Zwlekanie niesie ze sobą pewne ryzyko. Wykaż się odpowiedzialnością i przebadaj, nim nastąpi napięty okres.

Horoskop miesięczny dla wagi

Waga (23.09-22.10)

Miłość: Czasami niezwykle trudno jest odróżnić miłość od zauroczenia. Początek wakacji wypełnił wagi masą wątpliwości. Nie powinieneś jednak kryć swoich uczuć przed zaufanymi osobami. Najlepszymi doradcami w sprawach miłosnych będą ryby i koziorożce.

Praca: Lipiec przyniesie liczne okazje do rozwoju osobistego. To dobry moment na podjęcie wszelkich kroków, które poszerzą twoje kompetencje zawodowe. Wagi będą mieć w tym miesiącu wyjątkowo otwarty umysł, co sprzyja zdobywaniu wiedzy. Rozważ naukę nowych rzeczy i podjęcie różnego rodzaju kursów.

Rodzina: Odnosisz wrażenie, że rodzina trochę za bardzo ingeruje w twoje życie i kluczowe dla niego wybory. Horoskop odradza ignorowanie zaistniałej sytuacji. Uświadom bliskich, że potrzebujesz przestrzeni, a ich priorytety pod wieloma względami różnią się od twoich. Nie uszczęśliwiaj bliskich swoim kosztem, bo prędzej czy później, będziesz tego żałował.

Zdrowie: Chociaż na początku lipca wagi będą czuły się bardzo dobrze, pod koniec miesiąca mogą odczuwać silne osłabienia i spadki energii. Zachowaj ostrożność, gdyż będziesz wówczas szczególnie podatny na zachorowania i wszelkiego rodzaju infekcje.

Horoskop miesięczny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11)

Miłość: Latem nastąpi pewien przełom. W najmniej oczekiwanym momencie poznasz osobę, która od razu wpadnie ci w oko. Nie zwlekaj zbyt długo przed kolejną próbą kontakt i zadzwoń jako pierwszy. Odkładanie istotnych spraw na później, sprawia, że tracą na aktualności.

Praca: Zdaniem horoskopu, w pierwszej połowie lipca najlepiej skoncentrować się na pracy indywidualnej. Nieobecność konkretnych osób sprawi, że wpływowe jednostki skierują na ciebie swoją uwagę i wreszcie zauważą, jaki masz potencjał. Umiejętnie wykorzystaj tę szansę.

Rodzina: Lipiec będzie dla skorpionów bardzo intensywnym okresem, przez co niezwykle ciężko będzie im znaleźć czas dla najbliższych. Nie zmienia to jednak faktu, że rodzina coraz bardziej się o ciebie martwi. Zamiast wiecznie odkładać spotkanie na później, zadzwoń i szczerze wytłumacz im swoją sytuację.

Zdrowie: W letnim okresie u skorpionów mogą wystąpić silniejsze reakcje alergiczne. Chociaż nie będą to poważne dolegliwości, mogą skutecznie popsuć twoje samopoczucie. W takich sytuacjach nie zwlekaj przed wizytą u lekarza, gdyż dyskomfort może skutecznie utrudnić ci codzienne funkcjonowanie.

Horoskop miesięczny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12)

Miłość: Chociaż strzelce są zwykle poukładane i twardo trzymają się stabilnych rozwiązań, w lipcu warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Ta reguła dotyczy również kwestii spraw sercowych. Gdy opuścisz swoją strefę komfortu, dostrzeżesz nowe możliwości.

Praca: Lipcem jest dobrym miesiącem na zmiany. Jeżeli czujesz, że dotychczasowe stanowisko nie spełnia twoich oczekiwań, horoskop sugeruje rozejrzenie się za czymś innym. Ambitne strzelce potrzebują sprecyzowanej ścieżki rozwoju. Nie wykonuj zadań, które nie przynoszą ci satysfakcji, a jeżeli nie masz możliwości awansu, zastanów się nad bardziej ambitną posadą.

Rodzina: Początek lata pociągnie za sobą wiele niespodzianek. Podczas jednego z rodzinnych spotkań usłyszysz zaskakującą wiadomość, przez którą zupełnie zmienisz pogląd na pewną sprawą i zrozumiesz, że nie warto oceniać książki po okładce.

Zdrowie: W pierwszej połowie miesiąca strzelce będą szczególnie narażone na nasilenie stresu i rozdrażnienie związane ze sprawami zawodowymi. Może pojawić się także bezsenność, dlatego postaraj się poświęcać odpowiednią ilość czasu na relaks oraz medytację. Nie zapominaj o śniadaniach i produktach bogatych w białko.

Horoskop miesięczny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01)

Miłość: Pewna osoba darzy cię głębszym uczuciem, ale zajęty swoimi sprawami zupełnie tego nie dostrzegasz. Zatrzymaj się w ciągłym biegu i rozejrzyj wokół. Może warto spróbować dać szansę komuś, kto jest skłonny to tak wielu poświęceń?

Praca: Horoskop radzi, byś przy podejmowaniu ważnych, służbowych decyzji, kierował się przede wszystkim własną intuicją. W twoim otoczeniu przebywają zazdrośnicy, którzy nie należą do najlepszych doradców.

Rodzina: W najbliższym czasie to właśnie rodzina będzie dla ciebie najlepszym doradcą. Lipiec wzbudzi u koziorożców wiele wątpliwość dotyczących kolejnych życiowych wyborów. W zaistniałej sytuacji to właśnie bliscy będą idealnym wsparciem. Nikt nie zna cię lepiej od nich.