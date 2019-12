Horoskop dzienny na wtorek 24 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (24.12.2019) Dziś wyciągniecie asa z rękawa i zaskoczycie swoich bliskich, bo będziecie uroczy, czarujący, grzeczni dla wszystkich, nawet dla osób, których zwykle nie trawicie, którzy działają Wam na nerwy-cud po prostu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (24.12.2019) Będzie światowo, na wysokim poziomie, najwyższy standard, bo Rybki lubią luksus i przepych, zadbacie o każdy szczegół dekoracji, potraw, ubioru, ale oprócz tego uda Wam się stworzyć to co najważniejsze, nastrój.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (24.12.2019) Będziecie dziś wyjątkowo uduchowione, w takim podniosłym, poważnym nastroju, jednocześnie w harmonii i równowadze, będziecie mieć poczucie, że jesteście we właściwym miejscu z właściwymi ludźmi wokół.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (24.12.2019) Byki poczują dziś w sobie przypływ pozytywnej energii oraz sił witalnych, będą wyjątkowo aktywne fizycznie, zabiegane, ale i bardzo rozgadane, będą widzieć tylko plusy i zalety sytuacji, a więc ich moc wróciła.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (24.12.2019) Troszkę za dużo nerwów, niepokojów będzie dziś w Tobie, a jaka Wigilia, taki cały rok podobno, dlatego postaraj się umiarkowanie spokojnie podchodzić do wszystkiego, a zmienisz ten dzień w całkiem przyjemny.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (24.12.2019) Raki dziś poczują się ważne, bo będą w centrum uwagi i zainteresowania otoczenia, każdy będzie się starał o Waszą uwagę, zamienić choć parę słów, spytać jak się masz, co u Ciebie słychać-będzie naprawdę miło.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (24.12.2019) Dla Lwów to będzie taki czas duchowego odrodzenia, przejścia z jednego etapu w drugi, a więc odczujecie znaczenie transformacji, kwestia tylko czy to będzie zmiana korzystna, czy efekt odwrotny-okaże się.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.12.2019) Kiedy wykonasz już wszystkie swoje prace i obowiązki, resztę dnia poświęć na swoje życie duchowe, pomarz, pomyśl, pomedytuj, a dzięki temu nabierzesz zdrowego dystansu do życia, do świata, do ludzi-wyluzujesz.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (24.12.2019) Będziecie dziś służyć innym pomocą, ale nie w tej fizycznej kwestii, tylko doradczej, jako pewien autorytet w konkretnym temacie, to Was ucieszy, dowartościuje, poczujecie się ważni, szanowani i docenieni.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (24.12.2019) Skorpiony będą dziś zamyślone, rozmarzone, co im nieczęsto się zdarza, trochę przez to odizolowane od reszty otoczenia, ale to ich wybór, one tak lubią, kiedy nikt nie ma dostępu do ich życia wewnętrznego.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (24.12.2019) Dziś wyjdą z Was cechy, o które zwykle nikt Was nie podejrzewa, a więc spokój, stabilność, rozwaga, roztropność, a nawet domatorstwo, będziecie w równowadze i harmonii sami ze sobą oraz ze wszystkimi dookoła.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (24.12.2019) Docenicie dziś to, na co cały rok tak pilnie i sumiennie pracujecie w pocie czoła, a więc dom, rodzinę i wszystko co posiadacie, to będzie miłe uczucie spełnienia i życiowej satysfakcji, a więc pełen sukces.