12 potraw na Wigilię. Co w Boże Narodzenie powinno znaleźć się na stole? Przedstawiamy listę

Podczas uroczystej wigilijnej wieczerzy na stole powinno się pojawić 12 potraw. Tradycja nakazuje, by były postne. Jednak sam dobór dań waha się w zależności od regionu. Co warto przygotować, by wpisać się w tradycję? Przedstawiamy konfiguracje 12 potraw na Boże Narodzenie.

12 potraw na Wigilię. Co w Boże Narodzenie powinno znaleźć się na stole? Lista potraw na 24 grudnia. (123RF)

Dlaczego jest 12 potraw na Wigilię? Co symbolizuje ta liczba?

W Boże Narodzenie na polskich stołach tradycyjnie pojawia się 12 potraw. Liczby tej nie wymyślono od razu. Kiedyś na wieczerzę 24 grudnia wystarczało 7 potraw: siódemka od starożytności była uznawana za liczbę doskonałą. Nasi przodkowie starali się zachować nieparzystą liczbę dań, ponieważ uważali, że przynosi to szczęście. Zdarzało się, że przyrządzano 5 albo 9 potraw.

Dziś najczęściej przyjmujemy, że 12 potraw w Wigilię nawiązuje do liczby 12 apostołów, powołanych przez Jezusa, gdy rozpoczął działalność publiczną. Według niektórych, dwunastka odnosi się tylko do liczby miesięcy w roku i sugeruje cykliczną pełnię.

Jeśli spędzamy święta w mniejszym gronie, oczywiście nie musimy za wszelką cenę dążyć do osiągnięcia liczby 12. Poniżej przedstawiamy listy potraw na stół wigilijny.

12 potraw na Wigilię. Co powinno pojawić się na stole 24 grudnia?

12 potraw na Boże Narodzenie. Lista nr 1: karp smażony

śledź w sosie śmietanowym

kluski z makiem, cukrem i miodem

ryba po grecku

sałatka jarzynowa z majonezem

zupa grzybowa

barszcz z uszkami

zupa rybna

kapusta z grzybami

karp w galarecie

kompot z suszonych owoców

pierogi z kapustą i grzybami

12 potraw na Boże Narodzenie. Lista nr 2:

Możemy uzyskać pożądaną liczbę potraw, uwzględniając nie tylko dania główne, lecz również na przykład makowiec czy piernik. Wtedy nasz zestaw może prezentować się następująco: chleb

barszcz z uszkami

pierogi z kapustą i grzybami

karp smażony

karp w galarecie

krokiety z kapustą i grzybami

kapusta z grochem

kutia

paszteciki z kapustą i grzybami

ryba po grecku

makowiec

piernik

12 potraw na Boże Narodzenie. Lista nr 3

Jeszcze inna lista potraw uwzględni przysmaki typowe dla Mazowsza: chleb

biały żur

zupa migdałowa

kulebiak z kapustą i grzybami

karp w galarecie

kluski z makiem

tatar ze śledzia

żołnierzyki

kompot z suszonych owoców

strucla

keks

pierniczki korzenne

