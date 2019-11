WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Horoskop dzienny na wtorek 19 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na wtorek 19 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na wtorek 19 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny radzi: zbierz się na odwagę i zawalcz o swoją przyszłość. Masz świetne kwalifikacje i chęć do dzielenia się wiedzą. Postaraj się o awans lub lepsze warunki pracy. Jeżeli spotkasz się z odmową, pomyśl, czy to na pewno jest miejsce dla ciebie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że dobre wieści są coraz bliżej. Ktoś poprawi ci humor miłym słowem i pochwałą. Ryby powinny uważać dziś na finanse. Szalone zakupy mogą sprawić im wiele radości, jednak powstrzymanie się od nich może przynieść nieoczekiwane korzyści finansowe. Pamiętaj, że od pewnego czasu oszczędzasz na określony cel. W najbliższym czasie możesz szybko zbliżyć się do jego realizacji. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Środa może być dobrym dniem na spotkania ze znajomymi. Horoskop dzienny przewiduje, że dzisiaj będziesz się wyjątkowo dobrze bawić w towarzystwie raków. Podczas spotkania powiedz, co leży ci na sercu. Wyrzucenie z siebie negatywnych emocji sprawi ci ogromną ulgę. Dodatkowo możesz liczyć na cenne uwagi, które pomogą ci zmierzyć się z trudnościami. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) W ostatnich dniach praca stała się dla ciebie najważniejsza. Jej rozwój jest ważny, ale uważaj, żeby się w niej nie zatracić. Horoskop dzienny radzi na moment skupić się na życiu prywatnym. Zaniedbujesz przyjaciół, którzy zaczynają się o ciebie martwić. Uspokój ich, a przy okazji nabierz dystansu do obowiązków zawodowych. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Ostatnio przypadkowo sprawiłeś komuś przykrość. Męczy cię ta myśl, ale twoja duma i upór nie pozwalają ci przeprosić. Tym razem będziesz musiał ustąpić. Jeśli nie wyciągniesz ręki na zgodę, możesz stracić osobę, która nie jest ci obojętna. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że dziś będzie ci sprzyjać szczęście w kwestiach finansowych. Mądre rozporządzanie pieniędzmi sprawiło, że nareszcie możesz pozwolić sobie na niewielkie szaleństwo. Jednak pamiętaj, żeby nie wydawać wszystkiego od razu. Dozuj sobie tę przyjemność, żeby móc się nią dłużej cieszyć. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny przewiduje, że czeka cię ważne wyzwanie. Staniesz w obliczu poważnego dylematu. Pamiętaj, aby być szczerym z samym sobą. Jeżeli dobrze rozegrasz tę sytuację, możesz bardzo wiele zyskać. Wieczór przyniesie ci wytchnienie po trudnym dniu. Znajdziesz czas na relaks i drobne przyjemności. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny przewiduje, że dziś nadarzy się idealna okazja do uporania się z problemem, który od pewnego czasu spędza ci sen z powiek. Musisz być stanowczy. Pamiętaj, że to twoje dobro jest najważniejsze. Nie dopasowuj się do otoczenia na siłę. Walcz o swoje i nie ulegaj presji, jeżeli jesteś pewien swoich racji. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje, że w twoim otoczeniu pojawi się wielu adoratorów. Nowe relacje będą niezwykle atrakcyjne, jednak pamiętaj, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Jesteś stały w uczuciach, a ewentualna zmiana partnera wcale nie musi być zmianą na lepsze. Czasem lepiej się kilka razy zastanowić, niż żałować nieprzemyślanego działania. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu, ambitne skorpiony coraz częściej porównują się do osób trzecich. Zaczynasz zazdrościć innym wiedzy oraz umiejętności, które w obecnej chwili uznajesz za nieosiągalne. Żyjąc w ciągłym pędzie za doskonałością, nie dostrzegasz jednak własnych zalet. Najwyższy czas, żebyś uwierzył we własne możliwości. Okazją do ich odkrycia będzie praca grupowa. Gwiazdy obdarzą cię wyjątkową pomysłowością i kreatywnością, którą zaimponujesz innym. Chętnie proponuj własne rozwiązania, a w razie potrzeby nie bój się stanąć na pozycji lidera. Twoim poczynaniom już od dłuższego czasu dyskretnie przygląda się, na czyjej opinii wyjątkowo ci zależy. Uwierz, że dostrzega twój potencjał. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny przewiduje, że dziś twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, której zachowanie drażni cię już od dłuższego czasu, powie o kilka słów za dużo. Chociaż strzelce są zwykle opanowane, tym razem niezwykle ciężko będzie ci zapanować nad nagłym wybuchem. Skoncentruj się jednak na myśleniu o tym, jak dużo pracy włożyłeś w wykreowanie profesjonalnego wizerunku. Nie podnoś głosu, ale też nie ignoruj niestosownych uwag. Uzbrój się w solidne argumenty i w spokojny sposób zwróć znajomemu uwagę. Wiedz, że jego nieodpowiednia postawa irytuje nie tylko ciebie. Poparcie znajdziesz w ludziach, po których nigdy byś się tego nie spodziewał. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Twój horoskop dzienny przypomina, że umiejętność przyznania do błędu jest w dzisiejszych czasach prawdziwą sztuką. Niedawno zdałeś sobie sprawę, że twoja pomyłka przysporzyła pracy pewnej osobie. Świadomość ta skutecznie odbiera ci spokój ducha, dlatego nie lekceważ wyrzutów sumienia i odważ się przeprosić. Jeżeli zignorujesz sytuację i wstrzymasz się od głosu, stracisz w oczach osoby, którą darzysz szczerą sympatią. To wartościowa znajomość, o którą naprawdę warto dbać. Pamiętaj, że niezwykle łatwo stracić czyjeś zaufanie, choć jego odbudowa jest skomplikowanym procesem. Im szybciej przyznasz się do błędu, tym lepiej na tym wyjdziesz.