Zaginięcie Beaty Klimek. Do akcji wkroczy grupa płetwonurków

Wcześniej Maciej Rokus prowadził poszukiwania m.in. Ewy Tylman czy Iwony Wieczorek. Z informacji WP wynika, że grupa ma wkroczyć do akcji jeszcze dzisiaj. - Na pewno sprawa ruszyła do przodu i już niebawem powinniśmy poznać rozwiązanie - usłyszeliśmy od służb, pracujących nad sprawą. W bliskiej okolicy znajduje się m.in. Jezioro Dybrzno i jezioro Unimskie.

Przypomnijmy, że we wtorek policjanci przyjechali nieoznakowanymi radiowozami na posesję Jana Klimka - męża zaginionej. Przez kilka godzin przebywali w domu, a następnie udali się do garażu. Tam prawdopodobnie prowadzone były przeszukiwania.

To już kolejne działania służb na posesji. W ubiegłym tygodniu działka i dom ogrodzono policyjną taśmą. Przez dwa dni trwały przeszukania terenu i domu zaginionej. Tym razem działania służb wyglądają inaczej.

Kolejny raz wkroczyli do domu Beaty Klimek. Nieoznakowane radiowozy

Kolejny raz wkroczyli do domu Beaty Klimek. Nieoznakowane radiowozy

Jedyne, co udało nam się dowiedzieć, to informacja, że obecne działania odbywają się w całkowicie innym charakterze niż dotychczas. Może to oznaczać, że śledczy przybyli na miejsce, aby przesłuchać mieszkańców. Na ten moment nikt nie został zatrzymany.