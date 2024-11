Na wypadek zagrożenia. Polski szpital buduje schron

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, szpital planuje wzniesienie nowego pawilonu przylegającego do istniejącego bloku operacyjnego. Nowy obiekt będzie mieścił dodatkowe funkcje, takie jak zakład diagnostyki obrazowej, endoskopia oraz sterylizacja, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie dla optymalizacji pracy.

- Zero zł, to ostatnie dane z 2021 roku, które wskazują, że w województwie śląskim, jak i w wielu innych województwach nie było żadnych poczynionych wydatków na budowę ochronną, czy też modernizację, czy też budowę takich obiektów - tłumaczył.

- Może ktoś kiedyś wyjdzie z inicjatywą w ramach budżetu obywatelskiego, by nie tyle budować nowe schrony, co modernizować te istniejące. W wielu miejscach mamy jeszcze schrony z czasów zimnej wojny, jednak niestety dziś nie spełniają one żadnych standardów - dodał Socha, podkreślając potrzebę modernizacji lub budowy nowych obiektów.