Serbia w rozkroku. Putin "nie zawaha się ani przez chwilę"

Serbia, kandydująca do Unii Europejskiej od 2012 r., stara się utrzymać równowagę między Rosją a Zachodem. Prezydent Aleksandar Vučić ogłosił, że wiosną odwiedzi Władimira Putina, co budzi kontrowersje w kontekście serbskich aspiracji do UE.

Serbia nie przyłączyła się do sankcji UE wobec Rosji, co komplikuje jej kandydaturę do Unii. Według sondażu Demostat z czerwca 2023 r., tylko jedna trzecia Serbów popiera członkostwo w UE. To najniższy wskaźnik poparcia w regionie, który obejmuje kandydatów do UE, takich jak Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Macedonia Północna.