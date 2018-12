Horoskop dzienny na sobotę 15 grudnia 2018 roku

Horoskop dzienny na sobotę 15 grudnia 2018 roku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 15 grudnia 2018 roku (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01–18.02) Jesteś zmęczony, ale do osiągnięcia celu wciąż pozostało Ci trochę pracy. Zmobilizuj się do działania. Żeby go osiągnąć, będziesz musiał być skłonnym do poświęceń i rezygnacji z wielu rozrywek. Mimo wszystko warto jest podjąć taki krok. Osoby, które teraz odpuszczą niedługo zaczną zazdrościć Ci sukcesu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) Przed Tobą wolniejszy dzień. Rzeczy, które planowałeś zrobić jutro, zrób dzisiaj. Z obowiązkami uwiniesz się szybciej, niż Ci się wydaje. Przed Tobą wiele korzystnych okazji. Los sprzyja zakupom i spotkaniom towarzyskich. To właśnie im najlepiej poświęcić wieczór. Spędź dzień produktywnie i nie ulegnij lenistwu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03–19.04) Nie miej urazy do kogoś, kto przełoży spotkanie lub będzie zdawkowo odpowiadał na wiadomości. Takie zachowanie wynika z przyczyn niezależnych i wcale nie oznacza, że ta osoba unika z Tobą kontaktu. Uzbrój się w cierpliwość. Popędzanie innych nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Wyjaśnienie przyjdzie z czasem.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) Ostatnio postrzegasz otoczenie w czarnych barwach. Wydarzenia minionych dni wzbudziły w Tobie negatywne emocje, ale nie warto ich pielęgnować. Nastawienie ma większą siłę sprawczą niż przypuszczasz, a ludzie dostrzegają Twój pesymizm. Będąc ciągle w kiepskim nastroju zrazisz ich do siebie. Najwyższy czas, żeby zmienić postawę.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05 – 21.06) Zastanów się, czy nie wymagasz od siebie zbyt wiele. Jesteś ambitny i nie ma niczego złego w dążeniu do celu, dopóki nie staje się to dla Ciebie destrukcyjne. Coraz bardziej udziela Ci się zmęczenie, a przepracowanie odbiera chęci do działania. Zamiast uparcie próbując poradzić sobie z problemem, poproś o pomoc osobą starszą i bardziej doświadczoną. Jeżeli masz taką możliwość, weź kilka dni wolnych.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) Efekty Twojej pracy nie przyjdą od razu. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Kluczem do sukcesu okaże się systematyczność i precyzja. Dziś los wielokrotnie wystawi Cię na próbę, ale nie szukaj drogi na skróty. Unikaj konfliktów z rybami i pannami, mogą się dla Ciebie źle skończyć.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) Zamiast spędzać dzień w domu, najwyższy czas zrobić coś konstruktywnego. Dobrze zrobi Ci czas spędzony na świeżym powietrzu i wzmożona aktywność fizyczna. Cięższy okres nareszcie minie, a przed Tobą niespodziewanie otworzą się nowe możliwości. Nie odtrącaj osób, które będą chciały Ci podać pomocną dłoń.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08–22.09) Zrozumiesz, że źle oceniłeś pewną osobę. Chociaż na początku wasze relacje były kiepskie, niedługo ulegnie to zmianie. Zostaniecie postawieni w nowej sytuacji, która zmusi Was do współpracy. Okaże się, że macie więcej wspólnego, niż Ci się wydawało. Będziesz miał szansę zyskać nowego, wartościowego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09–22.10) To Twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim wagom będzie dopisywało wyjątkowe szczęście. Pomysł, którego nie doceniły pewne osoby okaże się strzałem w dziesiątkę. Swoim kreatywnym podejściem do pewnej sprawy zaimponujesz komuś, na kogo opinii szczególnie Ci zależy. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem ryzyka, najlepiej uczynić to teraz. Nie czekaj, aż dobra passa minie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Sprawa, która od dłuższego czasu zaprzątała Ci głowę, wreszcie się wyjaśni. Jej szczęśliwy finał wprawi Ciebie w dobry nastrój. Nareszcie będziesz mógł skupić się na pewnych kwestiach. Wciąż myślisz o osobie, z którą nie miałeś czasu się spotkać. Sytuacja ulegnie zmianie. Pojawi się sprzyjająca okazja, którą warto wykorzystać.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Dziś wszystkie strzelce są nerwowe i rozdrażnione. Staraj się nie wyładowywać negatywnych emocji na bliskich osobach. Ostre słowa zraniłyby ich bardziej, niż myślisz. W związku z pewną sytuacją zacznie udzielać Ci się stres, ale spróbuj nad nim zapanować. Tego dnia szczególnie łatwo o pomyłkę, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.