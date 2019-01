Horoskop dzienny na piątek 11 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) To Twój szczęśliwy dzień. Pomysł, którego nie byłeś pewien okaże się strzałem w dziesiątkę. Zaoszczędzisz dużo czasu i szybciej uwiniesz się z obowiązkami. Los sprzyja spotkaniom towarzyskim. Pewna osoba, która wcześniej nie miała dla Ciebie czasu zacznie dążyć do pogłębienia relacji. Masz wokół siebie wyjątkową aurę, która przyciąga wpływowe osoby. Wykorzystaj ją.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Zaczynasz czuć coś więcej do pewnej osoby, ale obawiasz się, że ona nie odwzajemnia Twoich uczuć. Nie wycofuj się przed podjęciem walki, ponieważ później możesz żałować. Nie podejmuj jednak dużych, ryzykownych kroków. Zamiast tkwić w czymś, co przypomina uczucie platoniczne, skup się na bliższym poznaniu tej osoby. Macie podobną pasję, która okaże się dobrym punktem zaczepienia. Pamiętaj, że wspólne tematy odgrywają kluczową rolę w budowaniu relacji.

Bliźnięta (23.05-21.06) Najwyższy czas, żebyś uwierzył we własne możliwości. Twoja wiedza i kompetencje są naprawdę wystarczające, żeby postarać się o lepsze stanowisko. To dobry moment do rozwoju kariery. Zdobądź się na odwagę i zawalcz o swoje. Jeżeli dowiesz się, że obecny zawód nie daje Ci możliwości awansu, może najwyższy czas pomyśleć o zmianie stanowiska? Masz dużo do zaoferowania, tylko nie każdy jest w stanie to docenić.