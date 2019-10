WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Przemysław Batorski 38 min. temu Horoskop dzienny na czwartek 17 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na czwartek 17 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na czwartek 17 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Według horoskopu dzisiejsze zdarzenia przyniosą ci dużo satysfakcji. Odkryjesz nieznane strony swoich uzdolnień. Smutek nie zasnuje dziś twoich myśli. Plany, które masz w zanadrzu, mają szansę się spełnić. Kieruj się wytrwałością. Może zaskoczy cię dziś coś przyjemnego. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś powinieneś dążyć do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Środek tygodnia to dobra okazja, by spojrzeć przed siebie i za siebie, zadając sobie pytanie: jaki jestem? Postaraj się pogodzić entuzjazm i pragnienie zmiany ze swoimi zobowiązaniami. Poszukaj momentu na refleksję w samotności. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Korzystaj dziś ze swojej pracowitości, nie ulegając nerwom. Bądź wyrozumiały wobec słabości innych. Jeśli ktoś cię drażni, nie daj tego po sobie poznać. Horoskop radzi, żebyś spróbował być ponad tymi okolicznościami. Twoje nastawienie do życia nie powinno skłaniać cię do gniewu. Oczekuj próby. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop mówi, że czekają cię dziś zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne wydarzenia. Jako byk, powinieneś bez zmrużenia oka poradzić sobie z przeciwnościami. Nie zapomnij o tym, by dać sobie też chwilę odpoczynku. Tylko wtedy będziesz mógł na nowo przyjrzeć się swoim uczuciom. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dzisiaj bliźniętom będzie wiodło się dobrze. Korzystaj z umiejętności interpersonalnych, by gasić konflikty, nim się zaognią. Bądź w tym pomysłowy i bezpośredni. Kto wie, może za twój pozytywny stosunek do innych spotka cię kiedyś nagroda. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Osobom urodzonym pod znakiem raka może trafić się gorszy dzień. Nie poddawaj się. Przypomnij sobie, że w inne dni doznajesz pociechy. Zaakceptuj swoje ambicje. Nie zapomnij, że rodzina i przyjaciele są dla ciebie pomocą, nawet jeśli czasami wydają się obciążeniem. Horoskop zaleca, byś uważał na skomplikowane sytuacje w pracy. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Wydaje ci się, że członkowie twojej rodziny nie potrafią sprostać twoim wymaganiom. Problemy się piętrzą. Znajdź równowagę między surowością a łagodnością. Pamiętaj, że większość błędów, które popełniają twoi najbliżsi, wynika z pomyłek, nie jest zaś wynikiem lenistwa. Nie pozwól jednak, by ktoś gniewny wszedł ci na głowę. Wieczorem będziesz mógł odczuć zadowolenie. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzisiaj masz dobry dzień. Spróbuj zarazić innych swoją pogodą i radością. Być może wśród twoich współpracowników czy znajomych znajdzie się ktoś, komu możesz pomóc dobrym słowem. A gdyby twoje serce drżało, pomyśl o pięknych wspomnieniach z czasu, kiedy ostatni raz mogłeś odpocząć. Według horoskopu byłoby dobrze, gdybyś porozmawiał z przyjacielem. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Osoby urodzone pod tym znakiem, takie jak ty, znane są z przenikliwości. Czasami niewielkie zdarzenia mają poważne konsekwencje, z których ludzie nie zdają sobie sprawy. Ty jednak nie zamartwiaj się, jeśli spotkają cię kłopoty. Masz talenty dyplomatyczne. To one dziś mogą ci się przydać. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Załatwienie niełatwych spraw przyniesie ci ukojenie. Horoskop mówi, że na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Chociaż lubisz działać w pojedynkę, odkryjesz, że na najwyższe szczyty wchodzi się tylko razem z kimś innym. Może najbliższa osoba okaże ci przyjazny gest. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twoja wybuchowość przyniesie dziś nieoczekiwane konsekwencje. Być może ktoś, kogo dobrze znasz, ujawni cechy, których się nie spodziewasz. Być może uda ci się wykryć jakieś kłamstwo. Bądź jednak cierpliwy i nie wywołuj kłótni, bo nie będzie ci po niej lepiej. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Wrodzona solidność przyda się dziś osobom urodzonym pod znakiem koziorożca. W pracy nie ustawaj w wysiłkach, by dobrze wykonywać swoje zadania. Jeśli twoje myśli będą biegły w nieznanym kierunku, nie poddawaj się ich zwodniczemu biegowi. Zasługujesz na prawdziwy odpoczynek i go otrzymasz. Jeśli spotka cię szansa okazania uczuć, otwórz się na innych. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące