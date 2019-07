Horodyszcze. W wypadku zginęła nastolatka. Auto mogło prowadzić dziecko

Tragiczny wypadek pod Białą Podlaską. Auto, w którym jechało czworo nastolatków w wieku od 12 do 14 lat, uderzyło w inny samochód. Jedno z nich prawdopodobnie było kierowcą i nie ustąpiło pierwszeństwa. Na miejscu zginęła 14-latka.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 815 w województwie lubelskim. W miejscowości Horodyszcze zderzyły się ze sobą volkswagen i opel.