Horała o przywilejach dla zaszczepionych: To powinno działać otrzeźwiająco

Gościem programu "Newsroom WP" był Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. Odniósł się do ewentualnego wprowadzenia nowych restrykcji w związku z czwartą falą pandemii i malejącym zainteresowaniem szczepieniami. - Mam nadzieję, że obserwacje tego, co dzieje się w innych krajach, jaka tam jest sytuacja, jakie tam są wprowadzane restrykcje, podziałają otrzeźwiająco - stwierdził wiceminister. Dodał, że nie ma na razie planów na wprowadzenie przywilejów dla osób zaszczepionych, np. pozwolenia na wejście do samolotu czy pociągu. Jednak podkreślił, "eksperci cały czas analizują sytuację i to jakie decyzje są podejmowane w innych państwach".