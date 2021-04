Hongkong. Bary i kluby czynne, ale nie dla wszystkich. Trzeba będzie spełnić jeden warunek

Decyzję o ponownym otwarciu barów i klubów nocnych władze Hongkongu ogłosiły we wtorek. Jednak warunkiem wejścia do lokali będzie okazanie zaświadczenia o przyjęciu przynajmniej jednej dawki szczepionki na koronawirusa.

Działalność w specjalnych strefach

- Takie strefy będą mogły działać do godz. 2 w nocy, zamiast do godz. 22, a przy jednym stoliku będzie mogło w nich siadać maksymalnie osiem osób, a nie tylko cztery, jak dotąd – poinformowała cytowana przez PAP sekretarz hongkońskiej administracji ds. zdrowia Sophia Chan.

Powstanie aplikacja do weryfikacji szczepień

Jak podaje PAP, poza klubami, barami i restauracjami, możliwość wznowienia działalności na podobnych warunkach dotyczy również saun i klubów karaoke. Ma to zachęcić mieszkańców Hongkongu do przyjmowania szczepień na koronawirusa. Jak dotąd, co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało zaledwie ok. 11 proc. z 7,5 mln mieszkańców miasta.