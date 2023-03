Hołownia zapowiada rewolucję w TVP. Mówi wprost o zwolnieniach

Szymon Hołownia zapowiedział przedstawienie planu na zmiany w TVP. Jak wskazał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski ma być "bardzo konkretny" i zakładać m.in. likwidację abonamentu oraz "zupełną zmiana definicji misji". - Najprościej powiedzieć: zaoramy, zrównamy z ziemią. Trzeba zwolnić propagandzistów. Ludzi, którzy krzywdzą innych ludzi. Dla nich nie ma miejsca w dziennikarstwie. Jestem w stanie zobaczyć, kto jest dziennikarzem, a kto propagandzistą - mówił Hołownia, podkreślając, że TVP "zamieniono w największy gruczoł jadowy w Polsce". Szef Polski 2050 w kontekście dziennikarzy był też pytany o działalność Tomasza Lisa. - Szkodzi porozumieniu opozycji. Po co on to robi? Wyżywa się, nienawiść, żółć wylewa na mnie i Polskę 2050 - mówił Hołownia.