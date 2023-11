Hołownia wyciąga rękę do wyborców PiS. Poseł kpi. "Kuriozalna historia"

- To jest filozofia tego nowego Sejmu, to jest filozofia tej nowej władzy. Będziemy otwarci, będziemy rozmawiali z ludźmi. Sejm nie jest oblężoną twierdzą, tylko jest świątynią demokracji, która należy nie do PiS-u, nie do Lewicy, tylko do Polek i Polaków i to będą nowe standardy - mówił.