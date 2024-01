Hołownia: wpłynął wniosek ws. uchylenia immunitetu Braunowi

- Będziemy pewnie głosować ten wniosek posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Mam mieszane uczucia co do tego wniosku. Z jednej strony cenię Bosaka, bo uważam, że to jest bardzo inteligentny polityk. On się strasznie szybko uczy. On chce się uczyć, on szuka wiedzy cały czas. Więc jak PiS nie chce (mieć przedstawiciela w Prezydium Sejmu - PAP) to dobrze, żeby on chociaż był. Natomiast jest problem Grzegorza Brauna - powiedział Hołownia.