Hołownia tłumaczy się z sondaży. "Nie jako wyrok, a jak wyzwanie"

Hołownia ocenił, że w wyborach samorządowych, co najmniej kilka procent poparcia zależy od pracy kandydatów w terenie. - Mam nadzieję, że uzyskamy 15 proc. w sumie jako Trzecia Droga - powiedział w sobotę na konferencji prasowej po konwencji wyborczej Trzeciej Drogi w Białymstoku. Dodał, że ma nadzieję, iż w ciągu dwóch ostatnich tygodni, jakie zostały do wyborów 7 kwietnia, uda się do tego doprowadzić.