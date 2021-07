Hołownia skomentował zatrzymanie syna Banasia. "Metody paramafijne"

Szymon Hołownia ocenił, że zatrzymanie Jakuba Banasia na lotnisku to akt pokazowy, który nie jest konieczny w sytuacji, gdy zatrzymany "wiadomo gdzie mieszka, stawia się na wezwania i pytania". - To zrobienie cyrku w świetle fleszy, by upokorzyć i pokazać, kto tu rządzi. To metody paramafijne, ale oni tacy właśnie są - ocenił polityk opozycji.