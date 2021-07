Jakub Banaś i Marian Banaś w tarapatach. Pierwsze komentarze po decyzji śledczych

Podczas Rady Krajowej Nowoczesnej sprawę komentował także Donald Tusk. - PiS-owskie państwo pokazuje swoją najbardziej odrażającą twarz. Według ministra sprawiedliwości prezes NIK ma zostać do odpowiedzialności karnej - swojego prezesa - a wcześniej aresztuje jego syna. To nie nasza rola, aby rozstrzygać, czy to są prawdziwe, czy wyimaginowane przestępstwa Banasiów. Ale wiemy, że ci, którzy go proponowali na szefa NIK, wiedzieli o nim dużo, a nawet prawie wszystko. Może dlatego nominowali na tę funkcję - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.