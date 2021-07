Syn prezesa NIK aresztowany. Tusk: Ta władza chce kraść bez żadnej kontroli

- My konsekwentnie chcemy, żeby marzenie o Polsce z silną gospodarką, gdzie każdy czuje się u siebie, przestało być marzeniem, a stało się naszą rzeczywistością. Do tego potrzebna jest żelazna konsekwencja i pełne zaangażowanie. Tego nam nie brakuje. Ale czy to wystarczy? - dopytywał retorycznie lider Nowoczesnej, podkreślając, że konieczne są również ponadpartyjna współpraca i wyobraźnia.