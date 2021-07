Jakub Banaś zatrzymany. Prokuratura o zarzutach dla syna prezesa NIK

Zatrzymanie Banasia. "Niepotrzebne show"

Przypomnijmy, że syn prezesa NIK został zatrzymany przez CBA w piątek na lotnisku Kraków-Balice. - Publiczne zatrzymywanie na lotnisku to sytuacja ekstremalna dla wszystkich. Trudno mi spekulować w tej sprawie (czy chodziło o publiczne upokorzenie syna prezesa NIK). Nie było żadnej potrzeby, aby zakuwać go w kajdanki i doprowadzać do prokuratury. To niepotrzebne show - mówił w rozmowie z WP Dariusz Raczkiewicz, pełnomocnik Jakuba Banasia.