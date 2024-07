Hołownia oburzony ws. Romanowskiego. Znalazł winnych

Poinformował, że przed skierowaniem wniosku o tymczasowe aresztowanie, a wcześniej wniosku do Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratura rozważała, czy członkostwo Romanowskiego w ZPRE powoduje, że jest on "objęty drugim immunitetem". Dodał, że "z tego powodu zostały zasięgnięte dwie opinie prawne, które wskazywały, że Romanowski nie jest takim immunitetem objęty".