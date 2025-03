Hołownia o nowych województwach w Polsce

Hołownia podkreśla, że obecny podział administracyjny "zabija" średnie miasta. - To trzeba zmienić, niekoniecznie zmieniając podział na mapie, ale na pewno zmieniając to, jak dochód narodowy jest dystrybuowany - zaznacza. Polityk nie przesądza, czy korekta podziału administracyjnego rozwiąże problemy mniejszych miejscowości, ale obiecuje, że jeśli zostanie prezydentem, powoła zespół do zbadania tej kwestii.

Obecny podział administracyjny, wprowadzony w 1999 r., obejmuje 16 województw. Temat jego korekty powraca regularnie, a raport Instytutu Sobieskiego z 2023 r. opisywał kilka wariantów takich zmian. Hołownia podkreśla, że Polska oparta na siedmiu wielkich metropoliach to "zaproszenie do nieszczęścia" i konieczne jest równomierne rozkładanie dochodu i szans.

W przeszłości politycy obiecywali zmiany w podziale administracyjnym, ale nie doszło do ich realizacji. W 2015 r. mieszkańcy Częstochowy mieli nadzieję na przywrócenie województwa, co obiecywał poseł Szymon Giżyński. Jednak do dziś nie doszło do realizacji tych planów.