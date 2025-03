Poparcie w regionach. Trzaskowski może odbić kolejne województwo

Według prognozy Onetu, Rafał Trzaskowski pozostaje faworytem w wyścigu prezydenckim, zdobywając 37,8 proc. głosów. Karol Nawrocki , wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, plasuje się na drugim miejscu z 25,3 proc. poparcia. Sławomir Mentzen z Konfederacji zyskuje na popularności, osiągając 19,6 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 2,6 pkt proc. w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Rafał Trzaskowski ma szansę na zwycięstwo w 11 z 16 województw, co oznacza, że może odbić województwo łódzkie, które wcześniej popierało Andrzeja Dudę . W województwach takich jak pomorskie (63,4 proc.) czy lubuskie (62,4 proc.), Trzaskowski cieszy się najwyższym poparciem. Pewnie wygrywa także w woj. wielkopolskim (60,1 proc.) i kujawsko-pomorskim (59,7 proc.) - wylicza Onet.

W drugiej turze wyborów Trzaskowski mógłby liczyć na 53,2 proc. poparcia, podczas gdy Nawrocki na 46,8 proc. Przewaga Trzaskowskiego zmniejszyła się o 1,2 pkt proc. w porównaniu do poprzednich prognoz. Model Onetu wskazuje, że Trzaskowski ma 98 proc. szans na wygraną, co jest minimalnym spadkiem o 1 pkt proc. w stosunku do sytuacji sprzed trzech tygodni.