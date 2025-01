Hołownia o kampanii. "Jutro wyruszam w Polskę"

- Jutro wyruszam w Polskę, to będzie długa kampania - mówił w programie "Kropka nad i" marszałek Sejmu Szymon Hołownia, lider Polski 2050 . W rozmowie z Moniką Olejnik ostro skrytykował też spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze. - To jest straszne, obrzydliwe, to jest profanacja - mówił Hołownia.

- To będzie długa kampania. I bardzo dobrze. (...) To będzie też święto demokracji - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który jest jednym z kandydatów na prezydenta.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, co oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą.

Krytykuje Tuska i Trzaskowskiego. "Uginanie się pod presją prawicy"

Hołownia przekonywał, że "potrzebny jest prezydent niezależny od Donalda Tuska i Andrzeja Dudy".

Podkreślił, że są tematy, w których nie zgadza się ani z premierem, ani prezydentem.

- Nie zgadzam się np. na to, że w komisji jest mrożony nasz projekt o darmowej antykoncepcji - mówił.

Monika Olejnik pytała swojego gościa również o słowa Karola Nawrockiego, który w środę, gdy w Warszawie Wołodymyr Zełenski spotykał się z przedstawicielami polskiego rządu, mówił, że "do czasu ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego, nie widzę przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO".

- To błąd i słowa niegodne człowieka, który ma nadzieję być prezydentem. My rozmawiamy o wartościach cywilizacyjnych. A Ukraina powinna znaleźć się w UE, bo to będzie dobre też dla Polski - wskazał Hołownia.

Hołownia o Romanowskmi: to zdrada

- Nie wiem, w co wierzy pan Romanowski. Ale wiem, że ma się stosować do zasad prawa, jak każdy Kowalski.(...) To co zrobił to jest po prostu zdrada - mówił Hołownia.

Gość "Kropki nad i" odniósł się też do wydarzaniem z Częstochowy z 11 stycznia, gdy z kibicami spotkał się Karol Nawrocki. W pewnym momencie kibice zaczęli głośno skandować: "raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!".

- Jasna Góra jest dla mnie świętym miejscem. (...) Wykorzystywanie tego miejsca do prywatnej polityki to jest straszne, obrzydliwe, to jest profanacja - podkreślił Hołownia.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga 1 czerwca.

Start zapowiedzieli już m.in.: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki, marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, kandydatka Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg, poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.