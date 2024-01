Hołownia mógł wygasić mandaty? "Nie mógł zrobić inaczej"

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają zamiar złożyć zawiadomienie do prokuratury na marszałka Szymona Hołownię w sprawie wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zapytana o to Paulina Hennig-Kloska w programie “Tłit” mówiła, że marszałek Sejmu musi stać na straży prawa - “Prawo mówi jasno i wyraźnie. Wyrok równa się wygaszenie mandatu poselskiego i pan marszałek tutaj nie podjął żadnej decyzji, tylko wykonał wyrok - zaznaczyła ministra klimatu i środowiska. Podkreśliła również, że Hołownia “nie mógł zrobić inaczej jeśli chce stać na straży prawa, a to jest po prostu jego elementarny obowiązek”. Prowadzący Michał Wróblewski również dopytywał o to, jak może wyglądać dzisiejsze posiedzenie Sejmu. - Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, żeby panowie wtargali, robili burdy na terenie Sejmu rodem ze stadionów piłkarskich z Anglii z dawnych czasów - dodała Hennig-Kloska.

Rozwiń