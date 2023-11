Miller: Hołownia powinien "potrenować z byłymi marszałkami"

Marszałkiem Sejmu ma zostać Szymon Hołownia. To wybór dla wielu kontrowersyjny, gdyż lider Polski 2050 nie miał do tej pory doświadczenia parlamentarnego. - Jeżeli pan Szymon Hołownia podejmuje się tej misji, to znaczy, że uważa, iż da sobie radę i wszystkie przeciwności pokona - mówił w programie "Newsroom" WP były premier Leszek Miller. Stwierdził, że to dobry polityk. - Jeśli jego ugrupowanie zdobyło takie dobre miejsce, z takim procentem głosów - a pamiętam, że kiedy się kampania wyborcza zaczynała, to były różne sugestie, że nie przekroczą 8 proc. - to znaczy, że mamy do czynienia z talentem politycznym i nie trzeba się od razu uprzedzać - mówił. Europoseł dodał, że Hołownia powinien jego zdaniem "potrenować z byłymi marszałkami Sejmu".