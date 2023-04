Hołownia krytykowany. Apel do posłanki Lewicy

Szymon Hołownia krytykowany przez polityków innych partii. Powodem były rękawiczki, w których rozdawał żywność potrzebującym. Krytyka pojawiła się zarówno ze strony polityków rządowych jak i opozycyjnych. - Nie wiem czy to niewiedza czy osobista niechęć. Zachęcam wszystkie posłanki Lewicy oraz w ogóle parlamentarzystów opozycji, by zrobić krok wstecz i wziąć trochę na wstrzymanie - komentowała w programie "Tłit" posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Dobrze wiemy, że są wymogi sanitarne. Akcje wspierania osób w kryzysie bezdomności są domeną naszego ruchu. Od trzech lat Szymon Hołownia jest w polityce, ale zanim się w tej polityce znalazł, wspierał osoby w kryzysie bezdomności. Zarzuty, że robi coś pod publikę są zarzutami nieprawdziwymi. Zachęcam, by pani Maciejewska sama ugotowała trochę żurku i nakarmiła osoby głodne, a nie atakowała polityków, którzy to robią, zwłaszcza, że to trochę w duchu lewicowego myślenia - dodała.