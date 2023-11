Hołownia dopełnił formalności. Duża zmiana personalna w Sejmie

- Poznałem go wcześniej jako wybitnego analityka, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich. Jest to człowiek nieposzlakowanej prawości i uczciwości - stwierdził Hołownia. - Dobrze go znam z interpersonalnych relacji jako kogoś, kto zawsze okazuje szacunek współpracownikom i przeciwnikom politycznym. Będzie gwarantował sprawność pracy Kancelarii Sejmu - dodał.