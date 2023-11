Gorąco na posiedzeniu Sejmu. Taka jest taktyka PiS na nową rzeczywistość

"PiS wpada we własne sidła"

- PiS dąży do tego, żeby pokazać to, co założyło sobie po wyborach. Chce pokazać chaos, bałagan, brak skuteczności. Zagrożeniem dla notowań PiS jest oczywiście to, że nowa większość pokaże skuteczność w działaniu i spełni swoje obietnice - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Barbara dr Brodzińska-Mirowska, wykładowczyni z UMK w Toruniu.