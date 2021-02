Hołownia będzie łowił w PiS? Komentarz rzecznika partii

Szymon Hołownia po raz kolejny powiedział, że rozmawia z niektórymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby doszło do takiego transferu, to byłby on sensacją i potwierdził, że Polska2050 poważnie traktuje zadanie rozbicia polskiego duopolu partyjnego. Słysząc o tym poseł PiS i wicerzecznik tej partii Radosław Fogiel, raczej się uśmiecha. - Nic mi nie wiadomo o tym, żeby nasi parlamentarzyści rozmawiali z Hołownią. Na razie jego zasobem jest klub parlamentarny Lewicy i KO - tam największe niepokoje budzą jego działania - ocenił. Fogiel skomentował także tarcia pomiędzy frakcją gowinowców a Prawem i Sprawiedliwością. - Wyobrażam sobie, że Jarosław Gowin pozostanie w Zjednoczonej Prawicy do końca kadencji - powiedział.

Rozwiń