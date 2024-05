Hołownia: Będę kibicował fortyfikacji granicy

Pushbacki. Bezpieczeństwo i człowieczeństwo

Marszałek Sejmu był również pytany o tzw. pushbacki, czyli praktykę zawracania migrantów na granicę z Białorusią, za co krytykowana jest Straż Graniczna. - Pushbacki nie są rozwiązaniem. Pushbacki powinny zostać wstrzymane tak szybko, jak to tylko możliwe, a my musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby granica Rzeczypospolitej była nie do przekroczenia - odpowiedział Hołownia, zaznaczając, że umocnienie wschodniej granicy Polski jest ważne nie tylko ze względu na migrantów, ale także ze względu na wrogą Polsce agenturę.