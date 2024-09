Hołownia kpi z Republiki. "Talent rozkwita"

Hołownia: informacja niepokojąca i musi zostać sprawdzona

Jelonek odniósł się do szpitala w Żywcu, który przekazał, że nie dostał środków z NFZ za nadwykonania. Przekonywał, że pociągnięta do odpowiedzialności za to powinna zostać minister zdrowia Izabela Leszczyna i przypomniał jej wypowiedzi, że za rządów KO "problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki".