Holandia. Bomba w polskim supermarkecie

Holandia. Porachunki kurdyjskich gangów

W ostatnim czasie w Holandii często dochodzi do ataków na polskie sklepy. W Panningen na południu Holandii w ostatnich tygodniach stało się to aż trzy razy. W grudniu 2020 i na początku stycznia 2021 roku doszło do ataków na polskie supermarkety w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk i Tilburgu.