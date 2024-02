Hit wśród zimowych atrakcji w Europie. Odwiedziliśmy śnieżny labirynt w Zakopanem

- Główną atrakcją, cieszącą się największą popularnością, jest lodowy labirynt. Postanowiliśmy zbudować coś, co będzie największe i stworzyliśmy labirynt, który pretendował do największego labiryntu na świecie, do rekordu Guinnessa - mówi Jarosław Sitarz ze "Snowlandii" z Zakopanem. Reporter WP Jakub Bujnik odwiedził to miejsce z kamerą i nagrał wyjątkowy materiał, który przyciągnie oko każdego z nas. Wewnątrz wszystko wykonane jest ze śniegu i lodu. Atrakcji tu nie brakuje. W skład wchodzą: labirynt, górka saneczkowa, zamek i igloo z rzeźbami ze słynnych bajek dla najmłodszych. - Wszystko tu w stu procentach jest ze śniegu. Dużej ilości śniegu potrzeba, by to wybudować. Nauczeni przez lata doświadczeniem wiemy, że im te ściany będą grubsze, tym dłużej nam to wytrzyma - dodaje Sitarz. Obejrzyj cały materiał, by zobaczyć każdy szczegół największej takiej atrakcji w Europie.