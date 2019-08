Hiszpania. Tornado i powódź błyskawiczna. Ogromne zniszczenia w Madrycie i Maladze

Intensywne opady deszczu zamieniły ulice Madrytu w rwące rzeki, które porywały samochody. Nagłe zjawiska pogodowe dotknęły nie tylko okolice stolicy Hiszpanii. Na południu kraju, w Maladze, przeszło tornado. Teraz trwa walka ze skutkami żywiołu.

Spadające z nieba hektolitry wody w największym stopniu nawiedziły miejscowość Arganda del Rey pod Madrytem. Siła opadów doprowadziła tam do błyskawicznej kumulacji wody w ciasnych uliczkach miasteczka, w efekcie czego zamieniły się one w potoki porywające wszystko, co napotkały na swojej drodze.